Фото Києва з різницею в 40 років вразили мережу
Мережу вразили 40-річне та сучасне фото старого будинку на вулиці Саксаганського, 106 у Києві.
Знімки опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Їх надав В. Дубовецький.
"Вулиця Саксаганського, 106. 1980-ті роки та наші дні", – коротко написав автор допису.
Користувачі мережі почали активно коментувати фото.
"Київ усе менш зелена столиця, все знищують", "Немає господаря біля будинку", "Стовпів понаставили...", "У цьому будинку жила вся моя сім'я в 80-х і 90-х роках минулого сторіччя. Дуже любили цей будинок, квартиру в ньому й район", "Я жила в цьому будинку з 62-го по 93-й рік минулого століріччя", – написали вони.
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