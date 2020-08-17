Фото Грушевського під час відпочинку у Києві показали в мережі: архівний знімок

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 02:19, 18.08.2020

У мережі знайшли архівне фото українського історика, громадського та політичного діяча, голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського під час відпочинку у Києві.

Знімок датований 1924 роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

Так, фото було зроблене у Китаєво (Самбурках) – історичній місцевості у Голосіївському районі столиці. Грушевський потрапив на кадр, коли відпочивав з рідними.

На архівному знімку видно історика, двох жінок та ще одного чоловіка біля столу, на якому була розкладена їжа. Усе дійство відбувалося на природі.

Пост у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали історичне фото пам'ятника Богдану Хмельницькому у Києві напередодні відкриття у 1888 році.

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