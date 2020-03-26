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26 березня • оновлено в 04:15
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Фото дітей з велосипедами у Києві 40 років тому розчулило мережу

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Мережу розчулило архівне фото часів СРСР, на якому зображені діти з велосипедами, м'ячем та собакою в одному із дворів Києва.

Знімок був зроблений у 1980 роках у Оболонському районі столиці України. Його опублікував сам автор – відомий український фотограф Борис Градов на своїй сторінці у Facebook. Також воно з'явилося у пабліку "Клуб корінного киянина".

Фото дітей з велосипедами у Києві 40 років тому розчулило мережу

Фото дітей з велосипедами у Києві 40 років тому розчулило мережу

Facebook/Борис Градов

Фото викликало цілу хвилю спогадів та емоцій у користувачів мережі, кияни почали активно коментувати його.

"Світ без айфонів...", "О, там далі я з мамою гуляю", "Мама гукає дитину, а дитина кричить: "Мамо, я замерз чи час вчити уроки? А вона відповідає: "Ти хочеш їсти", "Тягли навіть мото та вело у квартиру", "Цим хлопцям по 50 років зараз", – написали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля у Києві у 1970-х роках. На ньому зображена наречена у білій сукні та з фатою, наречений у темному костюмі та раритетний автомобіль "Чайка".

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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