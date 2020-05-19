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19 травня • оновлено в 13:45
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Фото черг у транспорт Києва вразили мережу

8.4т
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Мережу вразили фото величезних черг людей, які чекали громадський транспорт,у Києві під час карантину, введеного через пандемію COVID-19.

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Знімки були зроблені з висоти, що дає можливість добре розгледіти натовпи. Фото розмістили на сторінках "Київ оперативний" і Dtp.kiev.ua у Facebook.

"На перший погляд може здатися, що це знаменита гра "Змійка" для тетрісу, але ні. Це жителі Троєщини намагаються доїхати до роботи", – зазначив автор одного допису.

Черги у транспорт Києва під час карантину

Черги у транспорт Києва під час карантину

"Київ. Троєщина. Кінцева маршруту №114. Сьогодні вранці. Гарного дня! Дякую за те, що ви робите. Черга – метрів 150", – йдеться у другому дописі.

Черги у транспорт Києва під час карантину

Черги у транспорт Києва під час карантину

Користувачі мережі почали активно, вражено і навіть із сарказмом коментувати фото.

"Бібліотекарі їдуть на роботу, це не жарти. Цікавить інше питання, звідки у них всіх спецквитки?", "Кольоровий принтер зробив дива жителям Троєщини... Тепер у всіх спецквитки", "Я пішки йшов із Троєщини до Поштової площі під дощем. Вийшло швидше, аніж на автобусі", "Стояти один з одним можна, а їхати – ні", "Чудова погода, нові знайомства, спілкування, свіже повітря. Люблю наше керівництво і його рішення. І головне – щоб між областями та містами не було транспортного сполучення, бо буде вам, як в Італії!", "На Оболоні так само", "А який на дорогах тетріс!!!", "Зате нічні клуби вже працюють, без масок і дистанції..." – написали вони.

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скриншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скриншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скриншот

Коментарі у мережі

Коментарі у мережі

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ, як і решта міст України, з 22 травня почне новий етап ослаблення карантину, введеного через поширення COVID-19. Зміни будуть і в роботі громадського транспорту.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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