Фото будинку уряду в Києві 1930-х років нагадало сумний факт часів СССР

У мережі показали раритетне фото будівлі Кабінету міністрів України на вулиці Михайла Грушевського у Києві. Користувачі пригадали, що колись у приміщенні планували зробити Народний комісаріат внутрішніх справ (часи СРСР).

Знімок датований 1930-ми роками. Його опублікувала киянка Надія Іванова на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook.

На фото у коричневих відтінках зображено незмінну будівлю Кабміну, багато дерев з листям, дорогу та трамвай на ній.

Будинок уряду в Києві у 1930-х роках Facebook/Надія Іванова

Користувачі мережі почали активно коментувати знімок.

"Якось подібне мені навіть приснилося. Немов побував у тих часах. Йшов під гору по лівий бік", "Спочатку планувалося будівлю під НКВС України, але передумали", "Київ був найбільш "трамвайним" містом, що не стара фотографія, то на ній трамвай", "Всі про трамвай, а я про будинок – красень! Жив неподалік, завжди милувався. Видатна споруда!", "Зараз так професійно, гарно, з любов'ю не проєктують і не будують", – написали вони.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раритетне фото з Бессарабської площі у Києві викликало ностальгію у мережі. Знімок датований 1950-1960-ми роками.