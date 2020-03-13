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13 березня • оновлено в 04:12
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Андріївський узвіз та церкву в Києві 50 років тому показали в мережі: що змінилося

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У мережі з'явилося вражаюче раритетне фото Андріївського узвозу та Андріївської церкви в Києві в 1970-х роках.

Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Чорно-білий знімок був узятий з особистого архіву корінного киянина, письменника й емігранта Віктора Некрасова.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам, подивитися архівне фото і оцінити, якию стала локація в сучасності.

Андріївський узвіз та церква в Києві 50 років тому

Андріївський узвіз та церква в Києві 50 років тому

Андріївський узвіз та церква в Києві 50 років тому

Клуб корінного киянина

Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності

Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності

Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності

photographers.ua

Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності

Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності

kiev.zagranitsa.com

Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності

Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності

toursdekiev.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі спливли фото поїздки першого космонавта Юрія Гагаріна в Київ в 1966 році.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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