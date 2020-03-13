Андріївський узвіз та церкву в Києві 50 років тому показали в мережі: що змінилося

У мережі з'явилося вражаюче раритетне фото Андріївського узвозу та Андріївської церкви в Києві в 1970-х роках.
Його розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. Чорно-білий знімок був узятий з особистого архіву корінного киянина, письменника й емігранта Віктора Некрасова.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам, подивитися архівне фото і оцінити, якию стала локація в сучасності.
Андріївський узвіз та церква в Києві 50 років тому
Андріївський узвіз та церква в Києві 50 років тому
Клуб корінного киянина
Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності
Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності
photographers.ua
Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності
kiev.zagranitsa.com
Андріївський узвіз та церква в Києві в сучасності
toursdekiev.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі спливли фото поїздки першого космонавта Юрія Гагаріна в Київ в 1966 році.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".