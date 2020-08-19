Фірсов приєднався до перегонів за пост мера Києва: з якою партією піде

Колишній народний депутат та ексголова Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов вирішив балотуватися в мери Києва.

Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді". Крім цього, назвав партію, від якої братиме участь у виборах міського голови столиці в жовтні 2020 року.

"Екоактивісти Києва ухвалили рішення брати участь у місцевих виборах і йти в Київраду своєю командою, а я буду балотуватися на посаду міського голови", – зазначив Фірсов.

Він підкреслив, що задля цього його команда однодумців об'єдналася в партію "Екологічна Альтернатива".

Фірсов додав, мовляв, він із командою розуміє, що пройти до місцевої ради Києва буде непросто, оскільки, серед іншого, у новоствореної політсили немає достатньої фінансової підтримки.

"У нас немає великого бюджету", – зізнався кандидат у мери столиці й акцентував, що його команда насамперед пропонуватиме план вирішення екологічних проблем міста.

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