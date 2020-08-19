Фірсов приєднався до перегонів за пост мера Києва: з якою партією піде
Колишній народний депутат та ексголова Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов вирішив балотуватися в мери Києва.
Про це він написав у своєму блозі на "Українській правді". Крім цього, назвав партію, від якої братиме участь у виборах міського голови столиці в жовтні 2020 року.
"Екоактивісти Києва ухвалили рішення брати участь у місцевих виборах і йти в Київраду своєю командою, а я буду балотуватися на посаду міського голови", – зазначив Фірсов.
Він підкреслив, що задля цього його команда однодумців об'єдналася в партію "Екологічна Альтернатива".
Фірсов додав, мовляв, він із командою розуміє, що пройти до місцевої ради Києва буде непросто, оскільки, серед іншого, у новоствореної політсили немає достатньої фінансової підтримки.
"У нас немає великого бюджету", – зізнався кандидат у мери столиці й акцентував, що його команда насамперед пропонуватиме план вирішення екологічних проблем міста.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
чинний мер Києва Віталій Кличко висуватиметься на виборах міського голови від своєї політичної партії УДАР.
Народна депутатка Ірина Верещук була обрана єдиною кандидаткою від "Слуги народу" на вибори мера Києва.
Відомий український шоумен, ведучий і комік Сергій Притула балотуватиметься на посаду мера Києва від партії "Голос".
Політик, громадський діяч і позафракційний нардеп VIII скликання Борислав Береза також заявив, що ітиме в міські голови Києва.
Ще балотуватися на виборах мера Києва буде Андрій Іллєнко – народний депутат України 7-го та 8-го скликань, заступник голови ВО "Свобода".