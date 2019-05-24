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/Життя столиці

"Філарет — наш патріарх!" У Києві влаштували масштабний мітинг через священний синод ПЦУ

3.4тЧитати матеріал російською

У Києві біля Софії Київської, де 24 травня зібрався священний синод Православної церкви України, проходить мітинг на підтримку почесного патріарха Філарета.

Під стінами собору перебуває до сотні осіб, мітингувальники скандують: "Філарет — наш патріарх", повідомляє "Українська правда".

Вони також тримають плакати з написами: "Методи НКВС в управлінні ПЦУ", "Одеса з патріархом", "Епіфанію, не руйнуй церкву".

Мітинг через синод ПЦУ

Мітинг через синод ПЦУ

"Українська правда"

Мітинг через синод ПЦУ

Мітинг через синод ПЦУ

"Українська правда"

Новини
"Я — ніхто!" Філарет розповів, як його обдурили з Томосом
Мітинг через синод ПЦУ

Мітинг через синод ПЦУ

"Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час синоду буде розглянута ситуація всередині новоствореної церкви, планується дати оцінку діям ієрархів і ухвалити рішення для зміцнення єдності церкви.

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Тема
Православна церква України
Місце
УкраїнаКиїв
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Raider Raider
Raider Raider
А бабки то хоть знают за что им бабки заплатили?))))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
100 человек по 300грн, ну организаторам тыщ 50... это по-божески.))
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Огризько Олексій
Огризько Олексій
масштабный митинг, ничего не скажешь. совсем не то, когда Томос давали.
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