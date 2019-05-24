"Філарет — наш патріарх!" У Києві влаштували масштабний мітинг через священний синод ПЦУ

У Києві біля Софії Київської, де 24 травня зібрався священний синод Православної церкви України, проходить мітинг на підтримку почесного патріарха Філарета.

Під стінами собору перебуває до сотні осіб, мітингувальники скандують: "Філарет — наш патріарх", повідомляє "Українська правда".

Вони також тримають плакати з написами: "Методи НКВС в управлінні ПЦУ", "Одеса з патріархом", "Епіфанію, не руйнуй церкву".

Мітинг через синод ПЦУ "Українська правда"

Мітинг через синод ПЦУ "Українська правда"

Мітинг через синод ПЦУ "Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час синоду буде розглянута ситуація всередині новоствореної церкви, планується дати оцінку діям ієрархів і ухвалити рішення для зміцнення єдності церкви.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!