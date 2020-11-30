"Молчанова, залиш нас у спокої!" Фермери та підприємці вийшли на пікет проти рейдерського захоплення ринку "Столичний"

Фермери та підприємці, які роками працюють на ринку "Столичний" вийшли на пікет проти дій міноритарної акціонерки підприємства, керівниці ТОВ "Сучасні ринкові інновації" і власниці компанії-забудовника StolitsaGrouр Влади Молчанової. В руках вони тримали плакати: "Молчанова – залиш нас у спокої!" і "Фермери проти забудови "Столичного". Люди обурені тим, що Молчанова намагається здійснити рейдерське захоплення "Столичного" і знести ринок, щоб на цьому місці почати будівництво чергового житлового комплексу.

Про це йдеться в сюжеті медіа-проєкту "Правовий контроль", опублікованому на YouTube-каналі проєкту.

Журналісти відзначають, що для своїх цілей Молчанова найняла близько 20 "активістів", які розмістили кілька плакатів біля входу на "Столичний" із заявами про те, що ринок нібито належить експрезиденту Віктору Януковичу, і всі доходи йдуть прямо йому в кишеню. Однак конкретизувати свої вимоги активісти не змогли, пославшись на власну некомпетентність. Водночас вони відкрито розповіли, що їм за участь в "акції" пообіцяли заплатити 700 гривень. За інформацією журналістів, "активісти" приїхали з Чернігова на нових дорогих автобусах.

"Нам грошей заплатили – ось ми і стоїмо. Принаймні, обіцяли заплатити. Мені 700 гривень", – кажуть це молоді люди прямо на камеру.

"Фактично, є група людей, яких можна "попросити" вирішити будь-яке питання, а як аргумент сказати, що вони боротимуться з Януковичем. Як вам схема для рейдерських захоплень?" - поставили риторичне запитання журналісти.

Втім, підприємці "Столичного", які вийшли на пікет, щоб протистояти Владі Молчановій і її псевдоактивістам заявляють, що будуть до останнього відстоювати свій ринок.

"Дайте спокій ринку. Нам політика ваша не потрібна. Ви вже з жиру скаженієте – і ваша Влада Борисівна (Молчанова, - ред), і всі з нею разом узяті. Ми тут працюємо, нехай залишить нас вона в спокої", – заявила одна з підприємців.

"Ми не розуміємо, що відбувається. Якісь активісти, плакати, хочуть ринок знести, забудувати... Навіщо? Де нам працювати? Як нам годувати свої сім'ї? А наші працівники? Куди вони підуть?" – обурюються фермери.

Журналісти не виключають, що підприємці мають рацію стверджуючи, що активісти відстоюють інтереси забудовника Влади Молчанової. Адже "Столичний" розташований на території Софіївської Борщагівки, де в останні роки будівництво житлових масивів здійснюється шаленими темпами. А територія 160 гектарів, на якій розташовується ринок, є вельми "ласим шматком" для будівельних компаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія-забудовник StolitsaGroup планує здійснити захоплення найбільшого ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", щоб на його місці почати будівництво.