Фантастичне архівне фото русанівських фонтанів у Києві вразило мережу

У мережі показали вражаюче раритетне фото фонтанів на Русанівці у Києві.
Знімок датований 1985 роком. Його розмістили на сторінці "Клуба корінного киянина" в Facebook, відзначивши, що автором фото є Микола Козловський.
"Русанівські водограї", – написали у дописі.
Фонтани на Русанівці у Києві
Клуб корінного киянина
На фото видно красиві великі фонтани, міст з силуетами людей, а позаду – зелені дерева, скульптуру "Батьківщина-Мати" та багатоповерхівки.
Примітно, що за 22 години з моменту публікації знімок назбирав понад 400 лайків та майже 60 репостів.
Пост у мережі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі порівняли архівне фото вулиці Хрещатик у Києві у 1970-х роках із сучасним знімком.
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