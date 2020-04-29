Фантастичне архівне фото русанівських фонтанів у Києві вразило мережу

У мережі показали вражаюче раритетне фото фонтанів на Русанівці у Києві.

Знімок датований 1985 роком. Його розмістили на сторінці "Клуба корінного киянина" в Facebook, відзначивши, що автором фото є Микола Козловський.

"Русанівські водограї", – написали у дописі.

Фонтани на Русанівці у Києві Клуб корінного киянина

На фото видно красиві великі фонтани, міст з силуетами людей, а позаду – зелені дерева, скульптуру "Батьківщина-Мати" та багатоповерхівки.

Примітно, що за 22 години з моменту публікації знімок назбирав понад 400 лайків та майже 60 репостів.

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі порівняли архівне фото вулиці Хрещатик у Києві у 1970-х роках із сучасним знімком.

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