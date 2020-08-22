"Європейська Солідарність" оригінально потролила Зеленського

Марина Погорілко Життя столиці 21:22, 22.08.2020 Оновлено: 21:24, 22.08.2020

Партія "Європейська Солідарність" потролила політсилу президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" незвично оформивши білборди у Києві.

Так, у столиці з'явилися борди, які стилістично виглядають, нібито на відому рекламу, яку "Слуги народу" розвісили до місцевих виборів "Україна – це ти", наклеєна інша реклама – "Україна – це ми!".

Також розміщене фото Майдану 2013-2014 рр., у якому, як відомо, Зеленський участі не брав.

У Києві з'явилися нові білборди він "Європейської Солідарності"
"Європейська Солідарність" потролила Зеленського новими бордами у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко закликав українську владу не дати Москві перетворити Білорусь на провінцію. За його словами, у президента мають надати чіткі відповіді на низку надважливих питань щодо українсько-білоруського партнерства.

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