Елітний нічний клуб у Києві спіймали на порушенні карантину: відео бурхливої вечірки

У Києві влаштували вечірку на баржі.

У суботу, 18 липня, в Києві відбулася масштабна вечірка на баржі, яка тривала і в заборонений карантином час після 23:00.

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Відео з вечірки опублікували в соцмережах її відвідувачі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією очевидців, вечірку нібито організував елітний київський клуб Queen.

Бурхливі танці відбувалися під час руху баржі по Дніпру. Водночас на судні перебували кілька сотень людей.

Скрин Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, на період карантину закладам в Україні дозволили працювати тільки до 23:00, щоб уникнути масового скупчення людей.

У травні київський клуб Queen потрапив у скандал, коли влаштував вечірку під час жорсткого карантину.

Журналістам OBOZREVATEL іще 9 травня вдалося зняти кадри, як заклад відвідують люди.