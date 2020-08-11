Ексв'язня Кремля Кольченка визнали винним у хуліганстві під посольством Білорусі

Колишнього бранця Кремля Олександра Кольченка Шевченківський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві, вчиненому під посольством Білорусі в Києві.

Зокрема, за адміністративне порушення йому призначили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт, повідомляє "5 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, має відбутися розгляд ще однієї справи проти нього щодо злісної непокори правоохоронним органам.

Також стало відомо, що свідка у справі, журналіста Стаса Юрченка, суддя не захотіла допитувати. Щодо другого засідання не було розгляду по суті. Серед матеріалів справи були представлені лише рапорти правоохоронців.

Представники ЗМІ зазначають, що засідання мало би бути відкритим, але журналістів на нього не пустили.

"Щодо притягнення до відповідальності за начебто непокору працівникам поліції не було розгляду по суті. Матеріали були доправлені на дооформлення через те, що не відповідно до Кодексу про адмінпорушення було складено протоколи", – заявила адвокатка Євгенія Закревська. Сам Кольченко засідання назвав цирком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 10 серпня відбулася акція протесту під посольством Білорусі та сутички мітингувальників із правоохоронцями. Затримали, попередньо, не менше шести активістів, зокрема і колишнього політв'язня, кримчанина Олександра Кольченка.