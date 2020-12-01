Експерт пояснив, із чим пов'язаний підвищений рівень забруднення повітря в Києві

Юрій Сергієнко Життя столиці 17:34, 1.12.2020 Оновлено: 17:42, 1.12.2020

Якість повітря в Києві 30 листопада погіршилася через природне явище, коли в атмосфері формується шар, який затримує продукти горіння.

У коментарі "Гордону" директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда пояснив, що це тимчасове явище.

"Причиною певного погіршення якості повітря стало підвищення температури в шарі атмосфери від поверхні землі до висоти 200 метрів. Утворюється затримувальний шар, який не допускає перемішування повітря з більш високими шарами. Це несприятливий фактор, який сприяє накопиченню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери. Це тимчасове природне явище", – розповів він.

Кульбіда пояснив, що зазвичай затримувальний шар формується в ранкові години і до 11:00-12:00 розсіюється, щойно температура біля поверхні землі підвищується.

За його словами, 1 грудня ситуація в Києві вже нормалізувалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому і Дніпровському районах Києва в повітрі ввечері 30 листопада було виявлено продукти горіння, рівень яких перевищено в кілька разів.

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