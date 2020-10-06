'Екоальтернатива' представила план збереження Києва від медичних відходів

У партії "Екологічна альтернатива" розповіли, як необхідно правильно утилізувати медичні відходи, такі як захисні маски, без шкоди для довкілля.

У повідомленні на Facebook-сторінці політсила наголосила, що важливо організувати окреме збирання таких відходів і забезпечити їх утилізацію. Її мусить здійснювати підприємство, що має відповідне технологічне обладнання та ліцензію.

У партії наголосили, що вважають за необхідне створити систему доступного збору та передачі на утилізацію небезпечних медичних відходів і збираються просувати це рішення в Київраді.

"Екоальтернатива" нагадала, що з початком пандемії коронавірусу використані захисні пов'язки і маски додалися до небезпечних відходів. Їх віднесено до категорії "Б" – епідемічно небезпечні, їх захоронення категорично заборонено, лише знешкодження. Та безліч масок потрапляє на вулиці, у загальні смітники, а згодом і на звалища.

"На жаль, водночас найпоширеніший спосіб поводження з відходами у нас в країні досі є захоронення, складання на звалищах без жодного сортування. Але повністю безпечних сміттєвих полігонів, навіть побудованих за всіма європейськими нормами, взагалі немає. Не кажучи вже про такі, як полігон №5, що перебувають у критичному стані. Маски ж містять на собі сліди біологічного матеріалу або фармацевтичних речовин, які згодом потрапляють зі звалищ у довкілля через стічні води", – йдеться в повідомленні.