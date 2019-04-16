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"Є дуже важкі": до Києва доставили новий борт з Донбасу

1.4тЧитати матеріал російською

В Головний військовий клінічний госпіталь в Києві прибув борт з важкопораненими бійцями з Донбасу.

Їм потрібна допомога, повідомила волонтерка Наталя Юсупова на своїй сторінці у Facebook.

"Люди, зробіть, будь ласка, репост. У київський госпіталь прибув борт з пораненими, є дуже важкі воїни. Війна триває, кожен день є загиблі і поранені (див. зведення ОС). Нам не вистачає деяких позицій. Перше – здати кров можна в центрі крові на території госпіталю з понеділка по четвер з 9 до 12. При собі потрібно мати паспорт", – написала вона.

Волонтерка назвала основні потреби для солдатів, це: вода в пляшках, соки, йогурти питні, ковбаса, сир (для перекусу), фрукти (банани, мандарини, яблука), печиво, цукерки, кава, чай. З одягу потрібні куртки (тим, кому можна виходити або виїжджати на вулицю), спортивні костюми, футболки, кросівки. "Поранених привозять у військовій формі, їм потрібно переодягнутися", – уточнила вона.

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для допомоги: 4176 4900 0009 0459 Ветвицька Наталя, ПриватБанк.

Адреса: вул. Госпітальна, 18, метро "Печерська", Київ.

"Є дуже важкі": до Києва доставили новий борт з Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

"Є дуже важкі": до Києва доставили новий борт з Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

"Є дуже важкі": до Києва доставили новий борт з Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

"Є дуже важкі": до Києва доставили новий борт з Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

"Є дуже важкі": до Києва доставили новий борт з Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав в мережі нове знищення українськими вояками об'єкта терористів на Донбасі.

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Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
УкраїнаКиїв
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Федоров Федор
Федоров Федор
Каждый день пропагандистский листок рапортует о "ярких и фееричных" победах киборхов на Донбассе,а борты потоком с поломанными киборхами прибывают на территории ,подконтрольные режиму Порки. Где-то вислоухих дурачат.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а чего Штирлиц здесь не пиарится?
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Этож сколько 200-х укропов они бросили на Донбассе?
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