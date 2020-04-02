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2 квітня • оновлено в 11:21
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Дві хвилі хвороби: головна лікарка медзакладу в Києві розповіла про перебіг коронавірусу

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У людей із коронавірусом COVID-19 здебільшого спостерігається двохвильовий перебіг хвороби. Кілька перших днів тримається висока температура, тоді їм стає краще, а вже потім з'являється кашель, пневмонія.

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Про це розповіла головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що таких висновків дійшли завідувачки інфекційних відділень Людмила Мінова та Тетяна Гайнутдінова.

"У пацієнтів здебільшого спостерігається двохвильовий перебіг хвороби: спочатку підвищується температура тіла, що триває 2-3 доби, потім відбувається поліпшення стану до 4-х діб, після чого з’являється кашель, а пневмонія розвивається не раніш як на 5-7 добу захворювання", – підкреслила лікарка.

Головна лікарка медзакладу в Києві розповіла, як протікає коронавірус. Ілюстрація

Головна лікарка медзакладу в Києві розповіла, як протікає коронавірус. Ілюстрація

"Хворих турбує сухий кашель, болі в горлі, виражений астено-вегетативний синдром. На рентгенографії не завжди наявні зміни, а на КТ легень діагностується пневмонія. Частіше пневмонія двобічна, полісегментарна. Особлива група ризику – пацієнти з цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, надлишковою вагою", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уже в чотирьох пацієнтів Олександрівської клінічної лікарні Києва, у яких виявили коронавірус COVID-19, важкий стан.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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