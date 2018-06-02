ДТП з кортежем в Києві: з'явилася інформація про стан збитого хлопчика

У київській лікарні Охматдит прооперували 13-річного Олександра, якого збив автомобіль з кортежу на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Влад Антонов.

"Дихає сам, в свідомості, розмовляє. Сьогодні можливо будуть оперувати ключицю. Ми знайшли свідка, який бачив момент удару і зняв на відео перші секунди. Відео передано батькові", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП сталося вночі 31 травня. За інформацією ЗМІ, авто, яке збило дитину, належить Адміністрації президента, однак її прес-служба спростувала цю інформацію.