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ДТП з кортежем в Києві: з'явилася інформація про стан збитого хлопчика

1.4тЧитати новину російською

У київській лікарні Охматдит прооперували 13-річного Олександра, якого збив автомобіль з кортежу на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Влад Антонов.

"Дихає сам, в свідомості, розмовляє. Сьогодні можливо будуть оперувати ключицю. Ми знайшли свідка, який бачив момент удару і зняв на відео перші секунди. Відео передано батькові", - сказано в повідомленні.

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ДТП з авто кортежу в Києві: з'явилися нові подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП сталося вночі 31 травня. За інформацією ЗМІ, авто, яке збило дитину, належить Адміністрації президента, однак її прес-служба спростувала цю інформацію.

Місце
УкраїнаКиїв
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