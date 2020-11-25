Водій, який влаштував масштабну ДТП в Києві, збрехав про роботу в поліції

Олег Тимченко Життя столиці 12:12, 25.11.2020

Водій Chevrolet, який влаштував масштабну ДТП у Києві на Столичному шосе 24 листопада, не є співробітником правоохоронних органів.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, чоловік повідомив неправдиву інформацію.

"На нього були складені адміністративні матеріали за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і статті 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння) КУпАП", – розповіло джерело.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві сталася ДТП за участю чотирьох машин, винуватець представиться співробітником правоохоронних органів.

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