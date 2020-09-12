На Хрещатику Honda збила жінку, яка перебігала дорогу. Відео з місця НП

На Хрещатику в Києві ввечері в суботу, 12 вересня, автомобіль збив жінку.

Відео з місця ДТП було опубліковано на YouTube-каналі "Київ Оперативний". Повідомляється, що жінка намагалася перебігти дорогу, але чомусь спочатку зупинилася посеред проїжджої частини, а потім побігла назад.

У результаті її збив легковик Honda. Із множинними травмами потерпілу госпіталізували до лікарні швидкої допомоги (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах з місця інциденту видно, що в авто, яке врізалося в жінку, погнутий капот і розбите скло.

На місці працювало кілька екіпажів поліції. Деталі аварії мають з'ясувати правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях поліцейський на особистому автомобілі BMW влаштував ДТП, протаранивши світлофор і на швидкості врізавшись в паркан приватного будинку. В результаті машина зависла на огородженні.

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