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25 лютого • оновлено в 19:41
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ДТП та затори Києва: названі "пекельні" дороги столиці. Відео з дрону

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У Києві назвали топ-три проблемні ділянки, де виникають затори та ДТП. Там необхідно терміново розпочати будівельні та ремонтні роботи.

Докладніше про це йдеться у публікації OBOZREVATEL (для перегляду відео, проскрольте вниз).

Бульвар Дружби Народів. Відрізок даної артерії від мосту Патона до бульвару Лесі Українки стоїть практично в будь-який час. Експерти в області проектування доріг відзначають, що розв'язку потрібно будувати на перетині вулиць Старонаводницької та Лаврської.

Бульвар Дружби Народів. Вдалині - перетин вулиць Лаврської і Старонаводницької, де експерти радять будувати розв'язку. Вже розроблений відповідний проєкт

Бульвар Дружби Народів. Вдалині - перетин вулиць Лаврської і Старонаводницької, де експерти радять будувати розв'язку. Вже розроблений відповідний проєкт

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Ще один збирач заторів в місті – район перетину вулиці Нижній Вал і Набережно-Хрещатицької. У години пік світлофор на перехресті не встигає пропустити всіх водіїв, що рухаються в бік Контрактової площі.

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Перетин вулиці Нижній Вал і Набережно-Хрещатицька

Перетин вулиці Нижній Вал і Набережно-Хрещатицька

З'їзд на вулиці Саперно-Слобідській. Ця ділянка придатна хіба що для проїзду бронетехніки, а не легкових автомобілів. Посеред проїжджої частини лежать бетонні блоки, а сама дорога перерита. Щоб об'їхати перешкоди, водії змушені заїжджати на узбіччя, а потім рухатися по убитій грунтовій дорозі. Дану ділянку потрібно терміново ремонтувати.

З'їзд на вулиці Саперно-Слобідська

З'їзд на вулиці Саперно-Слобідська

З'їзд на вулиці Саперно-Слобідська у 2015 році і у 2020-му (знизу)

З'їзд на вулиці Саперно-Слобідська у 2015 році і у 2020-му (знизу)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві мешканці багатоповерхових будинків запаркували автомобілями з'їзд Південного мосту. В результаті на даній ділянці регулярно утворюються затори.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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