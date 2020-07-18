Під Києвом швидка потрапила в аварію: є постраждалі. Фото

У Бучі зіткнулися швидка і позашляховик.

На варшавській трасі в місті Буча під Києвом 18 липня сталася ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги.

Постраждали три особи, вони госпіталізовані, повідомляється на сторінці Патрульної поліції Київської області у Facebook.

Виклик про аварію копи отримали близько 17:00. "Прибувши на місце події, інспектори побачили понівеченими два транспортних засоби: Volkswagen Tiguan і Peugeot Boxer", – йдеться в повідомленні.

Розбитий позашляховик. Facebook / Патрульна поліція Київської області

Механізм і всі деталі цієї дорожньо-транспортної пригоди будуть надалі з'ясовуватимуть слідчі.

Розбитий позашляховик. Facebook / Патрульна поліція Київської області

ДТП зі швидкою. Facebook / Патрульна поліція Київської області

ДТП зі швидкою. Facebook / Патрульна поліція Київської області

Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, 17 липня в Ужгороді в результаті зіткнення BMW зі швидкою допомогою постраждали п'ятеро людей.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на Обухівському шосе сталася ДТП за участю автомобіля Audi Q7, за кермом якого був глава корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський, і спортсменів-велосипедистів.