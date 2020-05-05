Дружина Тищенка порушила карантин, відкривши магазин косметики: опубліковані кадри

Кирило Лютий Життя столиці 18:43, 5.05.2020 Оновлено: 00:24, 6.05.2020

У Києві магазин косметики дружини нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка Алли Барановської продовжує працювати, незважаючи на карантин.

Як ідеться в сюжеті програми "Гроші", на сторінках у соцмережах повідомляється, що салон Clipse перейшов на роботу в режимі онлайн.

Барановська та Тищенко

Однак журналісти відзняли кадри, на яких молода дівчина на іномарці приїхала і зайшла всередину магазину без засобів захисту. Незабаром вона вийшла з фірмовим пакетом.

Після цього вони помітили ще одну дівчину. Ймовірно, теж клієнтка. Вона також вийшла з магазину з брендованим пакетом.

За словами журналістів, салон усе ж працює для "особливих клієнтів". Сама Барановська коментувати ситуацію відмовилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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