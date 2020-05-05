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6 травня • оновлено в 07:11
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Кирило Лютий

Дружина Тищенка порушила карантин, відкривши магазин косметики: опубліковані кадри

82.9т
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У Києві магазин косметики дружини нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка Алли Барановської продовжує працювати, незважаючи на карантин.

Як ідеться в сюжеті програми "Гроші", на сторінках у соцмережах повідомляється, що салон Clipse перейшов на роботу в режимі онлайн.

Барановська та Тищенко

Барановська та Тищенко

Однак журналісти відзняли кадри, на яких молода дівчина на іномарці приїхала і зайшла всередину магазину без засобів захисту. Незабаром вона вийшла з фірмовим пакетом.

Після цього вони помітили ще одну дівчину. Ймовірно, теж клієнтка. Вона також вийшла з магазину з брендованим пакетом.

За словами журналістів, салон усе ж працює для "особливих клієнтів". Сама Барановська коментувати ситуацію відмовилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Карантин в Україні
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
З нею зюзя теж проведе "жорстку розмову"?
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
З нею не*ох теж проведе "жорстку розмову"?
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Manfred Anry
Manfred Anry
А чого ви так пінитеся. Все від Бога. Що положено попу не дозволено дяку
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