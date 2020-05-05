У Києві магазин косметики дружини нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка Алли Барановської продовжує працювати, незважаючи на карантин.

Як ідеться в сюжеті програми "Гроші", на сторінках у соцмережах повідомляється, що салон Clipse перейшов на роботу в режимі онлайн.

Барановська та Тищенко

Однак журналісти відзняли кадри, на яких молода дівчина на іномарці приїхала і зайшла всередину магазину без засобів захисту. Незабаром вона вийшла з фірмовим пакетом.

Після цього вони помітили ще одну дівчину. Ймовірно, теж клієнтка. Вона також вийшла з магазину з брендованим пакетом.

За словами журналістів, салон усе ж працює для "особливих клієнтів". Сама Барановська коментувати ситуацію відмовилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Льва Толстого, який належить Тищенку, приїздять політики та представники олігархів.

Тищенко спростував інформацію про те, що "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, у якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" у продажності.

Пізніше нардеп змінив свою позицію щодо скандалу з його рестораном, подякувавши журналістам за розслідування.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що на ресторан Тищенка чекає покарання – буде складено адміністративний протокол. Таке саме покарання очікує ще близько 140 закладів, які порушили карантин.

В Офісі президента заявили, що Зеленський жорстко поговорив із Тищенком про цей інцидент.

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