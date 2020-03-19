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19 березня • оновлено в 13:21
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Дружина нардепа Шахова теж заразилася коронавірусом. Ексклюзив

12.7т
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Дружина народного депутата України Сергія Шахова від групи "Довіра", який виявився першим хворим на коронавірус на Київщині, теж підхопила вірус.

Це сам політик підтвердив у коментарі OBOZREVATEL. За словами Шахова, у неї два дні була температура, тому було проведено дослідження – і виявилося, що у жінки теж вірус.

"Я не бачу у цьому жодної проблеми, і мені здається, що багато хто вже перехворів вірусом. Думаю, і діти мої теж, і родичі. Я відчуваю себе відносно добре, кашляю трішки. Дружина теж в порядку. Ми перебуваємо в ізоляції, лікуємося, згідно з розпорядженнями лікарів", – підкреслив нардеп.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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