Дружина нардепа Шахова теж заразилася коронавірусом. Ексклюзив

Дружина народного депутата України Сергія Шахова від групи "Довіра", який виявився першим хворим на коронавірус на Київщині, теж підхопила вірус.

Це сам політик підтвердив у коментарі OBOZREVATEL. За словами Шахова, у неї два дні була температура, тому було проведено дослідження – і виявилося, що у жінки теж вірус.

"Я не бачу у цьому жодної проблеми, і мені здається, що багато хто вже перехворів вірусом. Думаю, і діти мої теж, і родичі. Я відчуваю себе відносно добре, кашляю трішки. Дружина теж в порядку. Ми перебуваємо в ізоляції, лікуємося, згідно з розпорядженнями лікарів", – підкреслив нардеп.

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