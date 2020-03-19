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19 березня • оновлено в 13:21
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Другий випадок захворювання на коронавірус на Київщині: ким виявилась жінка

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Другою зараженою коронавірусом на Київщині виявилася жінка, яка є родичкою першого хворого на території області.

Їх стан, за оцінкою лікарів, – середньої тяжкості. Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL, хвора коронавірусом жінка – дружина народного депутата Сергія Шахова. Саме Шахов виявився першим жителем Київської області з діагнозом коронавірус.

У коментарі нашому журналісту нардеп розповів, що у його дружини 2 дні була температура. Їй провели дослідження і виявилося, що у жінки теж вірус.

"Я не бачу в цьому жодної проблеми, і мені здається, що багато хто вже перехворів вірусом, думаю, і діти мої теж, і родичі. Я відчуваю себе відносно добре, кашляю трохи. Дружина теж. Ми ось перебуваємо в ізоляції, лікуємося згідно з приписами лікарів", – підкреслив Шахов

Крім цього, на території області виявили п'ять підозр на коронавірус. З них – двоє людей госпіталізовані в Білій Церкві, ще стільки ж – в Києво-Святошинському районі, і один – в Броварах (підозра не підтвердилась).

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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