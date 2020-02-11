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11 лютого • оновлено в 11:04
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"Доводилося виживати!" Архівне фото матері з дитиною на землі в Києві розбурхало мережу

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У мережі з'явилося архівне фото з Сінного ринку у Києві в 1992 році, на якому зображена жінка-продавець з маленькою дитиною, що лежала просто на землі. Користувачі почали активно коментувати знімок і згадувати минуле.

Фото опублікували на сторінці "Київ оперативний" в Facebook. Воно за дві доби назбирало понад 900 лайків і 230 коментарів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"1992 рік. Сінний ринок. Жінка намагається заробити на життя, торгуючи всякими синтетичними речами. Дитину немає з ким залишити, бере з собою. Зате на ній джинсові шорти. Як символ нової епохи", – йдеться в пості.

Мати з дитиною на ринку Києва

Мати з дитиною на ринку Києва

Клуб корінного киянина

Користувачі почали активно коментувати пост, згадуючи свою не надто щасливу молодість.

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"Жах... Ми у цей ж час з подругою також стояли там з речами наших діток... Малюкам було по рочку. Добре, що наші мами з ними сиділи... Доводилося виживати...", "Так от, жорсткий був час. Не хочеться щоб повторилося", "Ці лихі 90-ті! Ми з мамою кілька разів ходили на Сінний, продавали дрібниці. Реально не вистачало на їжу!", "Так, і я в ті роки приторговувала на Юності та теж брала з собою дворічну доньку. Одного разу вона там пішла з татом пройтися і мало не загубилася. Але, слава Богу, знайшлася через годину", – написали вони.

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги в Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце і старими знімками локації.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Ужасное было время, не то что сейчас: безвиз, томос, весьмирснами..Наконец-то запанувалы!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ну, теперь с совком покончено и xoxлуxи теперь не торгуют всякой ерундой, чтобы выжить, а торгуют своими мoxнaткaми на российских трассах и в бopдeляx по всему миру, причем, исключительно из любви к процессу.
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