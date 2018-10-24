"Довіри немає": у Московському патріархаті звинуватили УПЦ КП у спробі захоплення тюремного храму під Києвом

В Українській православній церкві Московського патріархату звинуватили в спробі проникнення у їхній Свято-Анастасієвський храм при Бучанській виправній колонії суворого режиму №85 у Києві кліриків Київського патріархату.

"Троє людей, із них двоє — священики Київського патріархату, досить наполегливо і нахабно намагалися проникнути в храм святої Анастасії Узорішительниці. Дізнавшись, що це клірики УПЦ КП, громада тюремного храму повстала на його захист і не пустила провокаторів", — заявив у вівторок, 23 жовтня, настоятель храму, заступник голови відділу у справах молоді з питань тюремного служіння протоієрей Миколай Могильний, йдеться на офіційному сайті УПЦ.

Свято-Анастасієвський храм news.church.ua

За словами настоятеля, "староста і парафіяни на всі аргументи відповіли, що не потребують їхньої присутності".

На його думку, такі дії свідчать про настрої, протилежні декларованим керівництвом УПЦ КП.

"Нам обіцяють, що все буде тихо-мирно, ніяких захоплень, а тут хочуть у храм потрапити. Де ви були всі 20 років існування цього храму?.. Невже ці люди, які прийшли сьогодні, сподівалися, що громада їх прийме?", — сказав отець Миколай Могильний.

У свою чергу інформаційне управління Київської патріархії теж прокоментувало ситуацію "Інтерфакс-Україна".

"Повідомляємо, що за нашими даними жоден із місцевих священиків УПЦ КП не брав участі в описаному інциденті. Усіх їх опитали — вони нічого не знають про зазначений випадок. Виправна колонія — закритий заклад, тому важко уявити, яким чином взагалі могли відбуватися описувані джерелами МП події".

В УПЦ КП наголосили: "Необхідні пояснення керівництва колонії, щоб зрозуміти, що відбулося насправді, адже довіри до заяв з боку МП у нас немає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит УПЦ МП Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) відмовився служити Кирилу.