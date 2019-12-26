У терміналі "зависли" 28 тисяч: киянин розповів, як "вибивав" свої гроші

Переказ грошей на картку через термінал став для киянина Костянтина Прокопенка серйозним тіпанням нервів. Замість майже 38 тисяч гривень, чоловік отримав 10 тисяч. Решту суми йому довелося вибивати "з боєм".

Подробиці – в нашому матеріалі.

"Коли будуть гроші?"

Костянтин розповів OBOZREVATEL, що родичі з Херсона перекинули йому гроші на картку за допомогою платіжного терміналу IBOX ще 22 грудня. 10 тисяч він отримав майже відразу, решта "зависли" до 26 грудня.

Ситуація загострювалася тим, що у відправника не було на руках чека: в апараті якраз закінчився папір.

"У підсумку чек офіційний оператор на мій запит надсилати відмовився. Це при тому, що на їхньому сайті вказано – квитанція надсилається на запит! Зрештою надіслали квитанцію транзакції операції і то, коли я пригрозив судами", – уточнив нам Костянтин.

Прокопенку переслали гроші через термінал IBOX

З приводу завислих майже 28 тисяч гривень, ситуація залишалася неясною. На питання: "Коли будуть гроші?" представники IBOX відповіли Костянтину в Facebook, мовляв, ваше звернення бачимо, відповідь отримаєте протягом дня.

Спілкування Костянтина з представниками IBOX

Лише у другій половині 26 грудня Прокопенко отримав переказ. Чоловік упевнений, що це стало можливим після того, як він перевів проблему в публічну площину: написав у Facebook, звернувся до ЗМІ і зробив запит в Національний банк України для перевірки ліцензії оператора.

Під записом Прокопенка в Facebook деякі інтернет-користувачі поділилися своїм досвідом "послуг від IBOX".

"Давно знаю, потрапляв вже з ними", – написав користувач А. М. Булат.

"Товаришу потрібно було терміново, я відправив і теж тижні зо два йшли гроші. За цей час я його разів чотири бачив", – залишив повідомлення Валерій Іванов.

Інша думка

OBOZREVATEL попросив прокоментувати ситуацію представників IBOX. У компанії висловили співчуття навколо ситуації, що виникла.

"Даний платіж потрапив під автоматичну перевірку нашої системи безпеки. Обробка подібних транзакцій може займати до 3-х робочих днів, починаючи з дня здійснення оплати. Про це написано в Публічній оферті у нас на сайті. Якщо не брати до уваги вихідні та святкові дні, то сьогодні як раз 3-й робочий день. Гроші вже зараховані клієнту на рахунок ", – відзначили в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися шахраї, які виманюють у українців мільйони гривень. В основному працюють через SMS-повідомлення і шахраюють з банківськими картами.

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