"Доплили на роботу?" У Києві через дощ вулиці "перетворилися на ріки"

У Києві 11 листопада випали рясні дощі. Через це чимало вулиць міста майже повністю затопило водою.

Так, синоптики прогнозували, що опади у столиці України 11 листопада почнуться ще вночі, втім, вдень припиняться. Про затоплені дороги почали повідомляти та ділитися своїми відео користувачі соцмереж (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, "пішли під воду" вулиці Володимира Брожка та Академіка Туполєва.

У Києві через дощ вулиці "перетворилися на ріки" Скріншот

"Традиційна повінь на вулиці Кіровоградська (Тепер – Володимира Брожка. – Ред). Коли вона зійде можна зібрати "врожай" автономерів", "Доплили на роботу? Володимира Божка (біля Деміївської) та Туполєва", – написали користувачі мереж.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Києва 5 листопада на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало водопровідну трубу, внаслідок чого перехрестя залило окропом. Через це кілька автомобілів провалилися в яму.

З'явилися перші фото і відео з місця проведення ремонтних робіт на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, де трапився прорив труби.

У мережі опублікували відео, на якому показано момент провалу авто в яму з гарячою водою в центрі Києва.

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