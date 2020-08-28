Добре, коли є брат! – Травмований Кличко показав зворушливе відео про підтримку

Марина Погорілко Життя столиці 20:47, 28.08.2020 Оновлено: 20:48, 28.08.2020

Мер Києва Віталій Кличко, який місяць тому серйозно травмував ногу, показав зворушливе відео про підтримку брата.

Відповідний ролик він опублікував у своєму Telegram-каналі. У ньому мер столиці стоїть, спершись на свого брата Володимира. Обидва тримають по одній милиці, а очільник Києва підняв травмовану ногу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Друзі! Добре, коли є брат, який завжди тебе підтримає!" – написав Кличко.

Нагадаємо, мер столиці травмувався 25 липня, що, втім, не завадило йому відвідувати засідання Київради та виконувати інші свої обов'язки.

"Спочатку пограв із синами у футбол, а потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахіллове сухожилля", – пояснив тоді Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко показав на відео, як травма ноги "допомагає" йому у роботі. Відповідний кумедний ролик він розмістив на своїй сторінці у TikTok.

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