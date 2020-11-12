До всіх хрущовок в Києві не можна надбудувати поверхи, – інженер

У Києві вирішили реконструювати частину хрущовок, надбудувавши кілька поверхів над існуючими. Однак така реновація можлива тільки в цегляних будинках першої хвилі індустріальної забудови.

Як зазначив інженер з технічного нагляду за будівництвом Володимир Голубничий, в панельних будинках вона неможлива абсолютно, пише "Курс".

"Там можна провести (і то, якщо технічний стан будинку дозволяє його подальшу експлуатацію) тільки термореконструкції і заміну інженерних мереж", – підкреслив він.

При цьому, за словами інженера, ніякої економічної доцільності надбудовувати поверхи немає, тільки у виняткових випадках для дуже невеликої кількості будинків.

"Якщо поверховість будинку перевищує 5 поверхів, то в будинку вже повинен бути ліфт, а це додаткові 300-400 тис. грн витрат. Крім того, планування квартир в таких будинках розраховувалися виходячи їх радянських підходів щодо мінімізації площі – по 5-7 кв. м на одну людину. А квартири в надбудованих поверхах також будуть такою ж "радянського" планування, і вони будуть не так вже й цікаві покупцям", – підкреслив Голубничий.

За його припущенням, забудовники не будуть займатися питаннями модернізації застарілого житлового фонду поки не забудують вільні ділянки в Києві.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які хрущовки знесуть першими в Києві.

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