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7 травня • оновлено в 12:48
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До України прибули рейси з Канади, Норвегії та Індії: що очікує майже 500 пасажирів

3.1т
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У міжнародний аеропорт "Бориспіль" Київської області за добу 6 травня, під час карантину через поширення коронавірусу, трьома евакуаційними рейсами з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) та Гоа (Індія) прибули понад 470 пасажирів.

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Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, зазначивши, що більшість пасажирів – українці.

Крім звичних контрольних процедур, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" провели цим людям температурний скринінг та опитали їх про стан здоров’я. Серед пасажирів, що прибули, не виявилося осіб із підвищеною температурою тіла чи скаргами на наявність симптомів ГРВІ.

До України прибули рейси з Канади, Норвегії та Індії. Ілюстрація

До України прибули рейси з Канади, Норвегії та Індії. Ілюстрація

Майже всі пасажири, окрім однієї людини, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома". Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку вони вирушили на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами.

Тільки один пасажир рейсу з Гоа вирішив перебувати на карантині у визначеному обсерваторі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео втечі частини обсервованих через пандемію коронавірусу українців, які 30 березня прибули з Балі через Доху (Катар), з готелю "Козацький", що в центрі Києва.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
аеропорт Бориспіль
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Ант Ната
Ант Ната
Щось я заплуталась: то в нас є авіасполучення, чи немає? Чи це як з "Велюром" - для обраних?
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Кияни Життя столиці

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