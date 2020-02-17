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17 лютого • оновлено в 11:55
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/ Життя столиці

До центру Києва стягнули близко 1000 правоохоронців

1.6т
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Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через повідомлення про масові акції.

Ще з 16 лютого близько 1000 правоохоронців було залучено до служби саме у центральній частині столиці. Про це розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко у ефірі ТРК "Київ", написала пресслужба поліції міста на своїй сторінці у Facebook.

"Наряди патрулюватимуть для забезпечення порядку. Залучені також кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема перевірки речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб усі заплановані заходи пройшли спокійно", – підкреслив Крищенко.

До центру Києва стягнули близко 1000 правоохоронців

До центру Києва стягнули близко 1000 правоохоронців

Він також закликав людей не брати у місця проведення акцій заборонені законодавством предмети.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 лютого на під'їздах до Києва, а також у центрі міста, під будівлею Кабінету міністрів України (вулиця Михайла Грушевського), водії десятків фур влаштували мітинги.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора народу гнать этих депутатов причем всех до единого!
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