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27 лютого • оновлено в 14:14
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До Києва у березні прийде справжня весна: синоптики дали теплий прогноз

2.4т
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До Києва у березні прийде справжня весна – потепліє, замість снігу йтиме хіба що дощ, частіше буде сонячна погода.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Gismeteo. Так, у перший весняний день – 1 березня – у столиці України піде дощ. Вночі буде лише -1 градус, а вдень температура підійметься до +7.

З 2 до 8 березня часто йтимуть дощі та буде хмарно. Водночас подекуди денна температура сягатиме аж до +7..+14 градусів, а нічна буде приблизно +1...+5.

До Києва у березні прийде справжня весна. Ілюстрація

До Києва у березні прийде справжня весна. Ілюстрація

Наступного тижня, з 9 до 15 березня, у Києві стане прохолодніше, але сонце частіше виходитиме з-за хмар, опадів майже не буде. Так, ночами температура буде у межах -6...+4 градуси, а днями – від 0 до +13.

З 16 і до 22 березня здебільшого буде хмарно, зрідка йтиме дощ, іноді виходитиме сонце. Нічна температура коливатиметься у рамках -3...+5 градусів, денна сягатиме до +6...+12. Також із 23 до 25 березня майже увесь час буде сонячно, днями очікується +13 градусів, ночами – приблизно +1...+3.

Погода у Києві в березні

Погода у Києві в березні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні очікується досить теплою та сонячною, а найвищі температури будуть у західних областях.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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