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21 грудня • оновлено в 19:58
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До Києва привезли вантажівками сніг із Карпат: у мережі діляться яскравими фото і відео спортивних "наслідків"

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У Києві в суботу, 21 грудня, відкрили міжнародні змагання зі сноубордингу Дабл Тріпл Snow Fest 2019, для яких сніг привезли кількома вантажівками з Карпат.

Снігову трасу відкрили прямо під Аркою Дружби народів. Фото і відео з місця подій з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначимо, сніг через теплу погоду везли 5 вантажівками за 600 км. За три дні до старту змагань організатори зрозуміли, що дива не станеться, тому попросили снігу на курорті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни.

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Автор
Ірина Кулініч
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