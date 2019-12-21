До Києва привезли вантажівками сніг із Карпат: у мережі діляться яскравими фото і відео спортивних "наслідків"

У Києві в суботу, 21 грудня, відкрили міжнародні змагання зі сноубордингу Дабл Тріпл Snow Fest 2019, для яких сніг привезли кількома вантажівками з Карпат.
Снігову трасу відкрили прямо під Аркою Дружби народів. Фото і відео з місця подій з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Відзначимо, сніг через теплу погоду везли 5 вантажівками за 600 км. За три дні до старту змагань організатори зрозуміли, що дива не станеться, тому попросили снігу на курорті.
Facebook Олександра Гончарова
Facebook Антона Омельченка
Facebook Ольги Вовкотруб
З восьми країн світу приїхало майже 70 учасників, щоб поборотися за звання кращого сноубордиста.
Facebook Антона Омельченка
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Сноупарк назвали найбільшим в Європі
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Facebook Антона Омельченка
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни.
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