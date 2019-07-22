До Києва прийшов атмосферний фронт: синоптики дали прогноз на тиждень

У Києві до кінця доби 22 липня будуть періодичні дощі з грозами, температура повітря становитиме до +28. До кінця робочого тижня опади йтимуть через день.

У вівторок температура повітря трохи знизитися до +25, дощу, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, не буде.

Із 24 липня в столиці України знову підуть дощі й грози. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +15, удень +25 градусів.

25 липня переважатиме суха погода, температура становитиме +26 градусів. А ось у п'ятницю за аналогічної температури синоптики пообіцяли дощ і грозу.

Погода у Київській області Укргідрометцентр

Синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook додала, що опади в Києві викликані атмосферним фронтом.

Як писав OBOZREVATEL, 22 липня дощі пройдуть майже по всій Україні. Опади, зокрема, очікуються в західних, центральних і північних областях.

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