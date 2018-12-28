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/Життя столиці

У Київ прийшло потепління: з'явився новий прогноз погоди

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У Києві в п'ятницю, 28 грудня, до кінця доби буде хмарна, але тепла погода. Середня температура повітря становитиме 3 градуси вище нуля.

Незважаючи на потепління, на дорогах столиці все ще залишається ожеледиця, попередили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"Уранці та вдень йтимуть мокрий сніг і дощ. Вітер буде дути західний, зі швидкістю 5-10 м/c. Для безпечного руху радимо водіям і пішоходам дотримуватися певних правил", — підкреслили в КМДА.

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Так, автомобілістам варто пам'ятати про габаритні вогні, відмовитися від ризикованих маневрів, дотримуватися дистанції й швидкісного режиму. Пішоходам рекомендували ходити повільно й уникати ділянок під дахами, де є великі бурульки. Крім того, необхідно уважно переходити дорогу, враховуючи, що в умовах ожеледиці гальмівний шлях авто збільшується у 4-5 разів.

Ілюстрація

Ілюстрація

24news.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в новорічну ніч очікується сніжна і морозна погода, яка зміниться відлигою. Однак уже із 2 січня у столицю прийде похолодання.

Місце
УкраїнаКиїв
Тег
погода
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