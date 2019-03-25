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/Життя столиці

У Київ прийдуть сніг і заморозки: синоптики озвучили дату похолодання

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві 25 березня буде без опадів, тепло і хмарно. Температура повітря досягне +10 градусів. Однак уже з 26 березня у столицю повернуться нічні заморозки й сніг.

У ніч на вівторок синоптики Укргідрометцентру прогнозують +1... +3 і мокрий сніг із дощем. Удень теж буде дощ, температура становитиме до +8.

У ніч на середу похолодає до -2, йтиме сніг. Удень 27 березня опади припиняться, але повітря прогріється всього до +6.

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Погода в Україні

Укргідрометцентр

Уночі 28 березня синоптики пообіцяли заморозки до -2, удень до +8. 29 березня вночі буде 0... - 2, вдень ‒ до +10 градусів.

Ілюстрація

Ілюстрація

freepic.com

Нічні морози будуть спостерігатися і в інших областях, крім південного сходу. З 28 березня заморозки доберуться і до східного регіону, також там прогнозують невеликий сніг.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики пообіцяли, що весна в Україні буде помітно тепліше, ніж зазвичай, хоча квітень розпочнеться з похолодання.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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