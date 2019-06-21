До Києва прийдуть дощі: синоптики уточнили прогноз погоди

В Києві у вихідні 22 та 23 червня продовжить триматися спекотна й суха погода. У п'ятницю температура повітря досягне +33 і залишиться такою до понеділка.

І в суботу, і в неділю за сильної спеки фактично повністю буде відсутній вітер. Вночі у вихідні очікується приблизно +21 і вітер 1-3 м/с, повідомили в Укргідрометцентрі.

З понеділка киян чекають дощі й навіть грози. 24 червня температура повітря незначно знизиться і становитиме +31, вітер посилиться до 10 м/с. Опади прогнозуються щонайменше на дві доби, до середи.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Раніше метеорологи й столична ДСНС попереджали, що до 24 червня в Києві збережеться сильне забруднення повітря. Найбільше шкідливі гази сконцентровані в районі Оболонського проспекту, Бессарабської і Деміївської площ.

Як писав OBOZREVATEL, під час сильної спеки варто утриматися від інтенсивної роботи і проведення зустрічей із 11-ї до 16-ї години. На вулиці краще носити головний убір, а одяг повинен бути з натуральних тканин. Також лікарі радять щодня пити по 30 мл води на кожен кг ваги, але робити це строго до певного часу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!