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/Життя столиці

У Київ прийдуть дощі: синоптики дали прогноз на затяжні вихідні

2.2тЧитати матеріал російською

У Києві 7 березня буде сонячно і сухо, а температура повітря становитиме до +13 градусів. На затяжних вихідних із 8 по 11 березня киян теж буде радувати справжнє весняне тепло, проте не обійдеться без дощів.

8 березня вдень очікується до +13 і мінлива хмарність, без опадів. А ось уранці 9 березня розпочнуться невеликі дощі, які припиняться до обіду, йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Температура повітря буде від +11 до +13.

Погода 8 березня

Погода 8 березня

Укргідрометцентр

10 березня вночі відновляться дощі, буде приблизно +6. Удень опади продовжаться, повітря прогріється до +10 градусів.

Новини
Буде ще тепліше: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

Усі вихідні дні буде дути вітер, пориви якого місцями досягнуть 12 м/с. Аналогічна погода й в інших областях України. 10 березня дощі пройдуть на всій території країни, а найнижча денна температура буде в Луцьку (до +9).

Як писав OBOZREVATEL, весна в Україні очікується теплою, проте здивує перепадами температури. Уже в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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