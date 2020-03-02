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2 березня • оновлено в 12:57
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До Києва прийде справжня весна: з'явився теплий прогноз погоди на тиждень

1.3т
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У Києві з 3 до 6 березня буде по-справжньому весняна погода: буде тепло, але вітряно, час від часу йтиме дощ.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Часом вітер здійматиметься аж до 7-12 м/с.

Так, у вівторок, 3 березня, вночі випаде дощ, температура очікується в межах +4...+6 градусів. Вдень опади не передбачаються – буде сухо, але хмарно, а також потепліє до +12...+14.

Погода у Києві. Ілюстрація

Погода у Києві. Ілюстрація

Усю середу, 4 березня, буде хмарно і сухо. Нічна температура буде приблизно +4...+6, а денна – аж +14...+16.

У четвер, 5 березня, також опади не передбачаються. Вночі буде +3...+5 градусів, а вдень +13...+15.

У п'ятницю, 6 березня, у столиці цілу добу йтиме дощ. Нічна температура буде в межах +5...+7, а денна – близько +10...+12.

Прогноз погоди у Києві на тиждень

Прогноз погоди у Києві на тиждень

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Києва у березні прийде справжня весна – потепліє, замість снігу йтиме хіба що дощ, частіше буде сонячна погода.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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