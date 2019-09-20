До Києва прийде потепління: прогноз погоди на вихідні

У Києві на вихідних 21 і 22 вересня температура повітря підвищиться на кілька градусів, буде хмарно з проясненнями.

Максимально повітря прогріється до +19 градусів, йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. У п'ятницю буде всього +13 і дощ.

У суботу потепліє лише на 1 градус, до +14. Опади не прогнозуються. Найтеплішим днем буде неділя – до +19 і сонячно. З понеділка температура почне поступово знижуватися.

Погода в Україні Укргідрометцентр

23 вересня очікується +17, а 24 вересня майже цілу добу буде йти дощ. Температура при цьому складе близько +16. Опади в цей день будуть у всіх областях України.

Як писав OBOZREVATEL, згідно з прогнозом народного синоптика, зима в 2020 році в Україні почнеться рано і спочатку не буде такою суворою, як прогнозували раніше. Сильні морози почнуться тільки в кінці сезону.

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