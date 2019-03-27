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У Київ прийде потепління: названа дата закінчення березневих снігопадів

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У Києві березневі снігопади триватимуть до ранку 28 числа, а нічні заморозки триматимуться до 29-го.

До кінця 27 березня можливий сніг, температура повітря становитиме +4, а вітер буде дути шквальними поривами до 12 м/с. У поліції нагадали, що така погода особливо небезпечна для водіїв на літніх шинах. У четвер удень, за інформацією Укргідрометцентру, опади припиняться і потеплішає до +8.

У п'ятницю вночі буде -3, а вдень температура різко підскочить вгору до +9... +11. Дощу не буде, але можливий вітер на рівні 12 метрів за секунду.

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Справжня весняна погода повернеться в столицю у вихідні 30-31 березня. В суботу прогнозується +5 уночі і +14 вдень, а в неділю кияни підуть на вибори президента країни за +14 градусів.

Погода 31 березня

Погода 31 березня

Укргідрометцентр

Аналогічний прогноз дала і синоптик Наталія Діденко. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що справжнього потепління варто чекати з п'ятниці.

В інших областях України 28 березня сніг буде тільки в східній частині. У п'ятницю опади не прогнозуються, а температура повітря почне підвищуватися. Найтепліше цього дня буде на Закарпатті, до +13.

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня в Києві й області випала велика кількість снігу. Несподівані опади були обумовлені приходом циклону.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Наталія Діденко
Місце
УкраїнаКиїв
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