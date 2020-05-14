До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС: перші фото
До Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” у Києві доставили поранених та хворих військовослужбовців із Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові.
Планова медична евакуація відбулася 14 травня. Про це написала пресслужба командування Медичних сил Збройних сил України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Поранені та хворі військовослужбовці проходили лікування у Харкові. Там медики стабілізували їхній стан та підготували до наступного етапу лікування.
"Реанімаційно-операційним літаком Повітряних сил Збройних сил України Ан-26 “ВІТА” дев’ять поранених та чотири хворі військовослужбовці прибули до військового сектору аеродрому “Бориспіль”. А згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру ГВКГ у Києві", – йдеться в повідомленні.
Українських воїнів розмістили у відділеннях центру, вони розпочали проходити діагностичне обстеження для подальшого призначення лікування.
"За словами військових медиків, стан здоров’я одинадцяти пацієнтів задовільний, ще двоє – перебувають у важкому стані", – додала пресслужба.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Збройних силах України за станом на ранок 14 травня зафіксували ще вісім нових випадків коронавірусу. Всього їх – 48.