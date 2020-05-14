До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС: перші фото

До Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” у Києві доставили поранених та хворих військовослужбовців із Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові.

Планова медична евакуація відбулася 14 травня. Про це написала пресслужба командування Медичних сил Збройних сил України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Поранені та хворі військовослужбовці проходили лікування у Харкові. Там медики стабілізували їхній стан та підготували до наступного етапу лікування.

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС Командування Медичних сил Збройних сил України

"Реанімаційно-операційним літаком Повітряних сил Збройних сил України Ан-26 “ВІТА” дев’ять поранених та чотири хворі військовослужбовці прибули до військового сектору аеродрому “Бориспіль”. А згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру ГВКГ у Києві", – йдеться в повідомленні.

Українських воїнів розмістили у відділеннях центру, вони розпочали проходити діагностичне обстеження для подальшого призначення лікування.

"За словами військових медиків, стан здоров’я одинадцяти пацієнтів задовільний, ще двоє – перебувають у важкому стані", – додала пресслужба.

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС Командування Медичних сил Збройних сил України

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС Командування Медичних сил Збройних сил України

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС Командування Медичних сил Збройних сил України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Збройних силах України за станом на ранок 14 травня зафіксували ще вісім нових випадків коронавірусу. Всього їх – 48.