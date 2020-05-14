Головна Новини
14 травня • оновлено в 16:22
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС: перші фото

1.3т
Читати матеріал російською

До Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” у Києві доставили поранених та хворих військовослужбовців із Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові.

Планова медична евакуація відбулася 14 травня. Про це написала пресслужба командування Медичних сил Збройних сил України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Поранені та хворі військовослужбовці проходили лікування у Харкові. Там медики стабілізували їхній стан та підготували до наступного етапу лікування.

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС

Командування Медичних сил Збройних сил України

"Реанімаційно-операційним літаком Повітряних сил Збройних сил України Ан-26 “ВІТА” дев’ять поранених та чотири хворі військовослужбовці прибули до військового сектору аеродрому “Бориспіль”. А згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру ГВКГ у Києві", – йдеться в повідомленні.

Українських воїнів розмістили у відділеннях центру, вони розпочали проходити діагностичне обстеження для подальшого призначення лікування.

"За словами військових медиків, стан здоров’я одинадцяти пацієнтів задовільний, ще двоє – перебувають у важкому стані", – додала пресслужба.

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС

Командування Медичних сил Збройних сил України

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС

Командування Медичних сил Збройних сил України

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС

До Києва прибув борт із пораненими бійцями ОС

Командування Медичних сил Збройних сил України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Збройних силах України за станом на ранок 14 травня зафіксували ще вісім нових випадків коронавірусу. Всього їх – 48.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
3
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгули, закупай штаны и йогурты, xepoи прибыли!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Наташка юсупова, фас!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 296 тисяч.

  • В Україні запустять нове тестування на коронавірус, яке доступніше, ніж ПЛР.

  • ВООЗ попередила, що коронавірус може залишитися з людством назавжди, як ВІЛ.

  • Лікарі назвали найбільш небезпечний ранній симптом COVID-19 – він загрожує важкою формою захворювання.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги