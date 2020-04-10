До Києва прибудуть літаки з українцями з-за кордону: з'ясувалося, де їх розмістять

У Києві розмістять на обсервацію у рамках карантинних обмежень через коронавірус COVID-19 майже 150 мешканців столиці, які повернуться 10 квітня з-за кордону.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу 10 квітня, який транслювала КМДА на своєму Youtube-каналі.Обсервація триватиме два тижні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні в столицю прибуде кілька авіарейсів з-за кордону. Серед громадян, які повернуться в Україну, будуть і кияни. Майже 150 людей Київ розмістить на двотижневу обсервацію", – відзначив Кличко.

До Києва прибудуть літаки з українцями з-за кордону. Ілюстрація

За його словами, хоч повертає людей не саме місто, але бази для обсервації у Києві вже облаштовані. Їх є шість. На одну із них поселять киян, які повернуться з-закордону 10 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкове дотримання режиму обсервації для українців, які повертаються з-за кордону.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!