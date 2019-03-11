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/Життя столиці

До Києва повернуться заморозки: синоптики назвали дату

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У Києві в середині березня знову очікується повернення невеликих морозів. Нічна температура буде опускатися до -4 градусів.

У понеділок, 11 березня, до кінця доби буде дощ і 7... 9 тепла. Через сильний вітер оголошено штормове попередження – його пориви можуть досягати 30 м/с. У ніч на 12 березня, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, очікується до -2. Опадів не буде.

Погода 12 березня

Погода 12 березня

Укргідрометцентр

Вночі середи буде найхолодніше, до -4, але сухо. Вдень повітря прогріється до +7, очікується мінлива хмарність. Вночі четверга прогнозується до -1, вдень до +8, без опадів.

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У п'ятницю в столицю повернуться дощі зі снігом. Денна температура складе до +8.

В інших областях України на робочому тижні з 11 по 15 березня також очікуються опади, а місцями і заморозки. 12 березня нічний мороз вдарить на заході країни, а 13 березня – в усіх регіонах, крім Криму. 14 березня опади очікуються у всіх західних областях, крім Закарпатської.

Як писав OBOZREVATEL, погода в Україні на робочий тиждень обіцяє бути по-справжньому весняною. Дощі будуть змінюватися сонцем, а температура повітря триматиметься близько 8 градусів тепла.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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