До Києва повернуться грози і прохолода: синоптики дали докладний прогноз

У Києві до кінця першого тижня липня трохи знизиться температура і підуть дощі з грозами.

4 липня буде сухо, до +23, а от з п'ятниці до столиці прийдуть дощі, йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. У ніч на 5 липня температура впаде до +12, вдень повітря прогріється до +25, але почнеться гроза і дощ.

У ніч на 6 липня очікувати припинення опадів теж не варто, а ось вдень синоптики обіцяють прояснення. Вночі 7 липня теж буде сухо, а вдень піде сильний дощ. Температура складе +25.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Також ймовірність зливи збережеться на початку майбутнього тижня.

Як писав OBOZREVATEL, 3 липня з півночі Європи в Україну перемістилася більш прохолодна повітряна маса, температурний фон майже всюди знизився.

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