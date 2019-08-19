До Києва повернулася літня спека: прогноз до кінця тижня

У Києві з 19 серпня знову почався період спекотної та сухої погоди. Середня денна температура повітря складе близько +28 градусів.

У понеділок вдень температура буде до +29, буде хмарно з проясненнями і майже без вітряно. У ніч на вівторок повітря охолоне до +17, йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Вдень 20 серпня стане ще спекотніше, до +31 градуса.

Аналогічна температура буде і 21 числа: вночі 15...17, вдень – 29...31. Опади не прогнозуються.

У четвер синоптики пообіцяли до +29, сонячну та суху погоду, а ось з п'ятниці в столиці буде на кілька градусів менше, до +25. Опади все ще не прогнозуються.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в Україні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

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